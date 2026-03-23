元宝塚歌劇団娘役の女優、彩月つくし（32）が23日、自身のSNSを更新。慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）を8年半かけて卒業したことを報告した。「【ご報告】慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）を8年半かけて、卒業しました」と報告し、学位記を手にしたはかま姿の写真、子供2人との親子写真を公開した。「宝塚の舞台に憧れ、15歳で宝塚音楽学校へ。高校には進学せず、17歳から社会人として舞台に立ち始めました。宝塚