第98回選抜高校野球大会の大会本部は23日、山梨学院の菰田陽生投手（3年）が22日の長崎日大との試合後に病院で検査を受けた結果、左手首付近の骨折と診断されたと発表した。大会本部は「大会第4日第3試合で負傷した山梨学院高校・菰田陽生選手は試合当日の3月22日、兵庫県西宮市内の病院で左手首付近の骨折と診断されました」と発表。菰田は22日に行われた第3試合の長崎日大戦に「2番・一塁」で出場。初回に左越え先制ソロを放