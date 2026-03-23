◇MLB オープン戦 ドジャース13-5エンゼルス(日本時間23日、エンゼル・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がかつての盟友マイク・トラウト選手との再会を喜びました。2018年ルーキーイヤーをエンゼルスで過ごした大谷選手。そこに主軸としていたのがトラウト選手。エンゼルス一筋で3度のMVPも獲得し、大谷選手と長い時間を共に過ごしました。この日のオープン戦の試合前、大谷選手がトラウト選手の元へ駆け寄り、固い握手とハグ