ぐるなびは、生ドーナツと米粉ドーナツの専門店「SILK AND ILY DONUT（シルク アンド イリィ ドーナツ）」を2026年3月24日にオープンします。国産食材にこだわった五感を満たすドーナツ都会的で洗練されていながら、中身は実直であたたかいお店を目指した「SILK AND ILY DONUT（シルク アンド イリィ ドーナツ）」。国産食材にこだわり、五感を満たす"絹のようになめらかな口どけ"と"もっちりやさしい食感"で、ココロとカラダが素