ミニストップは、2026年3月23日から27日までの5日間、アプリ会員に「5日間毎日コーヒーSサイズ無料クーポン」を配布しています。コーヒーSサイズ（ホットまたはアイス）を1日1杯無料で楽しめるクーポンです。4月以降も無料クーポン配布予定ミニストップアプリ会員は5日間毎日、無料クーポンがもらえます。クーポンは配布日当日限り有効です。ミニストップが近くにある人は、アプリを活用して無料でコーヒーを楽しんではいかが。4月