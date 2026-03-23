岡山城の年度を通じての来場者が過去最多となりました。実に53年ぶりの更新です。 【写真を見る】岡山城の来場者数が過去最多に53年ぶりに更新京都市からの親子に記念品 過去最多を更新する43万9885人目の来場者となったのは、京都市から親子で訪れた間所明穂さんと沙弥さんです。 これまでの最多は1972年度だったことからその記録が、53年ぶりに更新されました。セレモニーには、岡山城城主の宇喜多秀家などに扮した