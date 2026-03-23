熱戦が続くサッカーの百年構想リーグ。J1のファジアーノ岡山は、おととい（21日）、ホームでV・ファーレン長崎と対戦しました。 前節、クラブ史上初めてセレッソ大阪に勝利し、勢いに乗るファジアーノ。ホームに長崎を迎え撃ちます。この試合では、知的障害や発達障害などがある子どもたちが安心して観戦できる部屋「センサリールーム」が試験導入され、岡山市北区の障害