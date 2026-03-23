日本バスケットボール協会（JBA）は3月23日、『FIBA 3×3アジアカップ2026』に出場する3×3男子日本代表メンバーを発表した。 同大会は4月1日から5日にかけてシンガポールで行われ、23チームが参戦するアジアの頂点を決める大会。優勝したチームは2027年に開催される『3×3 CHAMPIONS CUP 2027』の出場権が与えられる。 男子日本代表（FIBAランキング14位）は4日の予選プールから