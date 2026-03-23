バスケットボールB3リーグのトライフープ岡山は、おととい（21日）、きのうとホームで新潟アルビレックスBBと対戦しました。いずれも敗れ、チームは5位に後退しています。次節は今月28日と29日。アウェイでヴィアティン三重と戦います。 バレーボールSVリーグ女子の結果です。岡山シーガルズは、おととい、きのうとアウェイで東レアローズ滋賀と対戦。いずれも勝利