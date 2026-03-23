フィギュアスケート選手になるという夢を諦めかけていた少女・結束いのりと選手として大成できなかった元フィギュアスケーター・明浦路司の2人がバディを組んでメダリストを目指す物語『メダリスト』（つるまいかだ／講談社）。 【画像】『メダリスト』夜鷹純の意外な一面？原作者・つるまいかだのスピンオフイラスト 2026年1月24日から放送のアニメ第2期が先日、遂に最終回を迎えた。 『メダリスト