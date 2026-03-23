女子サッカーなでしこリーグ1部。岡山湯郷ベルは、きのう（22日）のホーム開幕戦で市原に快勝。チームは開幕から2連勝です。 （サポーター）「目指せ優勝」「今年はいけるという風に思っています。優勝できると」 アウェーでのリーグ開幕戦に勝利した岡山湯郷ベル。きのうの今季初のホームゲームでは市原を迎え撃ちました。この日は2016年まで湯郷ベルでプレӦ