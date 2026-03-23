瀬戸内地方は高気圧に覆われて、全域で晴れています。23日夜も晴れるところが多いでしょう。 24日も昼過ぎにかけて日差しが届きますが、夕方からは気圧の谷や湿った空気の影響で、雲が広がる見込みです。朝の最低気温は岡山で4度、津山で2度、高松で6度でしょう。23日朝よりも4度前後気温が低くなります。日中の最高気温は岡山と津山で18度、高松で17度の予想です。23日よりも2度程度気温が低くなります。一日の気温差が大きいた