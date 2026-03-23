犬猫生活が４月２３日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して３３万株の公募と２８万株の売り出し、上限９万１５００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。主幹事はＳＢＩ証券。公開価格決定日は４月１５日。 同社はペットフードをはじめとしたペット関連商品の企画・製造・販売を手掛ける。 出所：MINKABU PRESS