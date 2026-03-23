74人の死傷者を出した韓国工場の大規模火災事故をめぐって、警察と労働当局が大規模な家宅捜索に乗り出した。【関連】日本の2倍以上…韓国の建設業労働者、最悪の事故死亡者比率大田（テジョン）警察庁と大田地方雇用労働庁は、3月23日午前9時から捜査官など約60人を投入し、大徳区文坪洞（テドクグ・ムンピョンドン）にあるアンジョン工業本社と大禾洞（テファドン）の工場、代表取締役の自宅などに対する合同家宅捜索を進めてい