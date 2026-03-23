新NISAに関する記事やマネー誌に目を通すと、著名な投資家が「初心者への参考」として、自身のポートフォリオを紹介していることが多くあります。その中には、新NISAの王道として知られる「オルカン」や「S＆P500」について「おすすめしない」と断言し、それらを組み込まない戦略を提案する人もいます。こうした意見が飛び交う中で、初心者は結局、何を参考にすればよいのでしょうか？資産1億円のファイナンシャルプランナーが、初