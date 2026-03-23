俳優の斎藤工（44）が21日放送のTBS系『人生最高レストラン』（毎週土曜後11：30）に出演。仲良しの“お笑い芸人”をフルネームで明かした。【写真】「色気がありすぎて」「美少年」と反響の、15歳当時の斎藤工冒頭のトーク中、友人関係についてMCの加藤浩次から問われると「僕、こういう番組出させていただくときに『仲いい人』って聞かれるんですけど、1名しかいなくて」と切り出すと、「永野一樹さん。あっ、フルネームで