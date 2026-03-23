「ワンワン」「ブーブー」などと、幼児には赤ちゃん言葉から教えるのが当たり前になっています。ですが、いずれは大人の言葉を覚えるのに、わざわざ遠回りする必要はあるのでしょうか。最初から「犬」「車」などと教えた場合、子どもにどんな影響があるのでしょうか。（教育評論家、「Mama Cafe」主宰石田勝紀）赤ちゃん言葉ではなく最初から「正しい日本語」を教えるべき？近年、早期教育の機運の高まりからか、子どもに小さ