ジットは3月18日に、手動で立体的なラベルを作れるエンボシングラベルメーカー「LABELIO（ラベリオ）」を発売した。カラーは、ホワイト、ブラックの2色。価格は2178円。●レトロでエモい！立体感のあるラベルが作れる「LABELIO」は、整理収納やDIY、クラフト、手帳デコレーションなどを楽しむ若い女性のあいだで近年注目を集めている、手づくり感あふれるレトロラベルを楽しめるよう、あえてアナログ操作を採用したエンボシ