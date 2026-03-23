怪我人が続出している森保ジャパンに朗報。そう言ってもいいよね。左足首の状態が懸念されていたブライトンの三笘薫は、３月21日のリバプール戦はベンチスタート。76分に途中出場すると、いきなり見せ場を作った。敵陣左サイドでキープすると、ゆっくりと相手ゴールに向かってドリブル。そして緩急をつけてカットイン。敵をかわして、即座に縦に方向転換。対応しようとした別の相手を置き去りにして、丁寧なラストパスを送る