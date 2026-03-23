俳優の鈴木亮平が23日、自身のインスタグラムを更新。TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）で共演する俳優・戸田恵梨香とのオフ2ショットを添え、次週迎える最終回（29日予定）に向け「期待していてください」とドラマファンへメッセージを届けた。【写真】「この写真えぐい視聴者の心を揺さぶってくる」『リブート』で共演する鈴木亮平＆戸田恵梨香の“笑顔あふれる”オフ2ショット本作は、妻殺しの罪を着せられた