俳優の一ノ瀬ワタル（40）が22日、スタッフが運営するインスタグラムに登場。Netflixシリーズ『サンクチュアリ -聖域-』を彷彿させるトレーニング動画が公開された。【動画】「腕の筋肉最高かて」何キロ持ち上げている？トレーニングをする一ノ瀬ワタル投稿では「帰国してそのまま日課のトレーニングへ」とつづられ、先日まで仕事で韓国に出かけていた一ノ瀬が、日本に帰国後すぐにトレーニングへ行ったと報告。大きな重りがセ