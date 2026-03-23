ヒルトン名古屋（愛知県名古屋市）は、1989年の開業以来初めてスイートルーム2室（25階・26階）を全面改装し、24日にリニューアルオープンする。内装などが公開された。【画像】ヒルトン名古屋 週末の別荘のような「エグゼクティブデラックススイートキング」今回改装したのは「エグゼクティブデラックススイートキング」2室。長年にわたり国内外の賓客を迎えてきたスイートルームが、現代の滞在ニーズに合わせ、上質でプライ