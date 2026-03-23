ダイコク電機 [東証Ｐ] が3月23日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の75億円→91億円(前期は122億円)に21.3％上方修正し、減益率が38.7％減→25.6％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.6億円→20.6億円(前年同期は30.9億円)に4.5倍増額し、減益率が85.1％減→33.4％減に縮小する