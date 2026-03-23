コスモスイニシア [東証Ｓ] が3月23日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の96億円→103億円(前期は79.4億円)に7.3％上方修正し、増益率が20.9％増→29.7％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の35.4億円→42.4億円(前年同期は26.7億円)に19.7％増額し、増益率が32.7％増→58.9％