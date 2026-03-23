日韓合同オーディション・プロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生した7人組グローバルボーイズグループ・NEXZ（ネクスジ）のMBS系冠番組『NEXZとCafeへ完全版SP』が、25日深夜0時56分から放送される。【番組カット】最新映像も！活躍し続けているNEXZ同番組は、Stray KidsやNiziUの後輩であるNEXZが出演する初の関西冠特番。関西出身メンバーを交えた大阪のカフェ巡りや、有名スイーツ店「クラブハリエ」とのオリジナ