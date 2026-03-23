“女性は自殺した”と判断し、殺人事件として捜査していなかった事案について、承諾殺人の罪で男が追起訴されたことを受け、神奈川県警が女性の遺族に謝罪しました。「捜査が不十分だった」としています。神奈川県警「事件性を見抜けず自殺と判断したことは捜査が不十分だった」きょう、神奈川県警がこう説明したのは11年前の事案についてです。斎藤純被告、32歳。2018年1月、さいたま市大宮区にある自宅マンションで、同意を得た