2026年3月23日、シンガポール華字メディア・聯合早報はAFP通信の報道として、イーロン・マスク氏が米テキサス州オースティン近郊に人工知能（AI）やロボット、宇宙データセンター向けのチップ製造工場を建設すると発表したことを報じた。記事は、マスク氏が21日に新工場を「テラファブ（Terafab）」と命名し、自身が率いる電気自動車大手テスラとロケット企業スペースXが共同で運営すると表明したことを紹介。米国の総発電量にほぼ