日本水泳連盟は23日、今年9月に愛知・名古屋で開催されるアジア大会に出場する競泳・飛込の日本代表内定選手を発表した。競泳は2018年ジャカルタ大会で6冠＆MVPの池江璃花子（25、横浜ゴム/スポーツクラブルネサンス）や、最年長の鈴木聡美（35、ミキハウス）、日本選手権の男子100m平泳ぎで日本記録をマークした現役高校生の大橋信（17、枚方SS/四條畷学園高）ら35人、飛込は玉井陸斗（19、滋賀・立命館ダイビングクラブ/立命館大