韓国の俳優ロウンのファンミーティングの中から厳選したライブをお届けする『ロウン BEST LIVE セレクション by TELASA』が、きょう23日正午からTELASAで配信をスタートさせた。【写真】黒のスーツ姿で…ファンを魅了するロウンロウンは2016年にアイドルグループ・SF9のメンバーとしてデビュー。同時期に俳優としてもキャリアをスタートさせ、世界的ブランドのコレクションやイベントに出席するなど、グローバルに活躍中。19