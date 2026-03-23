元プロレスラーでタレントの郄田延彦さんが自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの向井亜紀さんが、日本女子大学家政学部通信教育課程児童学科を卒業したことを報告しました。 【写真を見る】【 郄田延彦 】妻・向井亜紀の大学卒業を報告 40年越しの復学で「成瀬仁蔵賞」も受賞「ハッピーな一日になりましたな♪おめでとう」郄田さんは「春分の日は向井の卒業式」と題し、「二十歳の祝いにと尊