韓国の俳優チョン・ヘインが2025年9月にパシフィコ横浜で開催した『2025 JUNG HAEIN FANMEETING IN JAPAN 〜FOUR FLAVORS〜』が初の映像化。TELASAできょう23日正午より、独占配信がスタートした。【画像】かわいい…チョン・ヘインがイベントで見せた癒やしの笑顔ラブコメから社会派作品、アクションまで、どんな役柄も繊細に表現する高い演技力と、爽やかな“子犬系”ビジュアルで絶大な人気を誇るチョン・ヘイン。今回、日