テレビ東京は4月6日深夜1時から新番組『Hello! Music Lab。』（毎週月曜 深1：00）の放送を始める。発足から28年目を迎え、卒業と加入を繰り返すアイドルの元祖として今もなお第一線で活躍し続けているハロー！プロジェクトのアーティストの魅力を語る上で欠かせない要素である「個性豊かな楽曲」「メンバー渾身のパフォーマンス」にフォーカスした音楽番組となっている。【写真】涙がポロリ…モーニング娘。'26の新メンバーとし