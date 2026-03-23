参院本会議で答弁する高市首相＝23日午後高市早苗首相は23日の参院本会議で、トランプ米大統領との会談の際に「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだ」と評価した真意を問われ、日本として米国の役割を支持する考えを直接伝えるためだったと説明した。「米国がリーダーシップを発揮し、建設的な役割を果たすことは重要だ」と述べた。質問した立憲民主党の柴慎一氏は、米国とイスラエルによるイラン攻撃で多くの人