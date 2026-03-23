『毛玉ができやすい場所』5つ 春に人間を悩ませるのは花粉だけではありません。特に長毛種の猫と暮らしている飼い主さんは、今まさに詝換毛期詝と格闘中ではありませんか？ ほんの少しの油断が毛玉へと発展していく長毛猫の被毛。どう処理をすればいいのか、効率よくケアをする方法はないのか、動物病院に相談してもいいのか、悩みが尽きないはずです。 ということで今回は、『毛玉ができやすい場所』を5つ