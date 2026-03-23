夫のモラハラ気質に悩んでいた筆者の友人・K江。K江は思いやりの感じられない夫の言動に傷つくことも多く、子どもたちにも矛先が向いていることを心配していました。しかし、ある人の言葉に夫が撃沈したそうで──。 モラハラ夫 私は夫・息子・娘の4人家族です。私が悩んでいるのは、夫にモラハラ気質があること。私だけではなく子どもたちにも暴言を吐くことがありました。 ある日のこと。地方に住む義母を訪ねるため、車で