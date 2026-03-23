ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が、「ポケピース」と初めてコラボレーションした新作コレクションを、3月27日（金）から全国の店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。Maison de FLEURから「ポケピース」コレクションが初登場今回はポケットモンスター30周年を記念して、スイーツをモチーフにリボンディテールを掛け合わせた、やわらかなタッチのバッグやポーチ、ハンカチ、チャームなど