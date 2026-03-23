女児の成長を願う文化といえば日本では3月3日の「ひな祭り」だが、実は世界各国にもこうした風習が存在するという。関西を中心に活躍するお笑いコンビ・はるかぜに告ぐが、さまざまな「女の子のためのお祭り文化」を紹介した。☆☆☆☆【アメリカ】スウィートシックスティーン16歳の誕生日を迎えた女の子を祝う伝統文化。ドレスアップし盛大なパーティーでお祝いする。母親から娘にティアラを贈る「ティアラ・セレモニー」とい