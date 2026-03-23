JR芸備線 JR西日本は、2026年4月20日に芸備線の新見駅～三次駅間で線路設備の工事を昼間に実施するため、一部区間について列車を運休し、代行バスを運行すると発表しました。 代替バスの運行は、次の通りです。 〈下り方面（新見→三次〉 午前9時20分 備後落合駅発→午前11時14分 三次駅着 午後1時00分 新見駅発→午後2時26分 備後落合駅着 午後3時00分 備後落合駅発→午後4時54分 三次駅着 〈上り方面（三次→