日清のカップ焼そば「U.F.O.」から、和牛専門店のWAGYUMAFIAとコラボした「WAGYUMAFIA ULTRA U.F.O. WAGYU UMAMI FLAVOR」が2026年3月23日に新登場しました。和牛のエキスを加えたソースで和牛の味や香りが広がる焼そばになっているとのことなので、編集部に届いたWAGYUMAFIA ULTRA U.F.O. WAGYU UMAMI FLAVORを早速食べてみました。「WAGYUMAFIA ULTRA U.F.O. WAGYU UMAMI FLAVOR」(3月23日発売) | ニュースリリース | 日清食品グ