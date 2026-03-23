小瀧望が出演する舞台、PARCO PRODUCE 2026『うま−馬に乗ってこの世の外へ−』が、東京・PARCO劇場にて7月8日〜28日、大阪・SkyシアターMBSにて8月6日〜12日に上演することが決定した。スタッフ・キャストからコメントが到着した。【写真】小瀧望、音月桂らを迎え、井上ひさしの未上演戯曲を上演！『うま−馬に乗ってこの世の外へ−』キャスト陣2022年3月、人気番組『開運！なんでも鑑定団』（テレビ東京系）を通して発見さ