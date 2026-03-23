◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２３日、栗東トレセンペアポルックス（牡５歳、栗東・梅田智之厩舎、父キンシャサノキセキ）は、厩舎で静養してエネルギーを蓄えた。１８日の１週前追い切りでは、ＣＷコースで７ハロン９５秒４―１０秒９と抜群の動き。前原助手は「ジョッキー（岩田康誠騎手）が期待して乗ってくれています。体の使い方にも迫力が出てきましたよ」と笑顔を浮か