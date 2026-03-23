プロ野球は２２日にオープン戦の全日程を終了。２７日の開幕戦に向け、１２球団が調整を終えた。昨季セ・リーグ３位の巨人は、先発陣の整備と岡本が抜けた打線の再構築をテーマに、キャンプから２か月近くをかけて準備を整えた。阿部監督の就任３年目。昨年からの変化に迫る。＊＊＊＊＊＊＊＊＊オープン戦の成績は大きく向上した。昨年は７勝７敗２分けの６位タイだったが、今年から１０勝５敗１分けで日本ハ