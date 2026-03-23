演歌歌手平山花羽（27）が23日、出身地の栃木・栃木市の市役所を訪れ、大川秀子市長（78）から「栃木市ふるさと大使」に任命された。委嘱状を手にした平山は「大役を頂戴いたしましたこと大変光栄に思っております。大好きな栃木市の魅力をこれから全国各地に歌を通して広げていきたい」と感激。1月21日に発売したデビュー曲「あじさい坂」について「栃木市にある大平山神社の“あじさい坂”がモチーフ。カップリング曲『自慢の栃