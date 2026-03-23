VTuberの星街すいせいが23日、都内で、個人事務所「Studio STELLAR」設立発表会を行った。VTuberが会見するのはまれ。「なかなか見ない光景なので面白いかな」とすると同時に、「新しい挑戦を今後していく上で、『こういうこともあるんだよ』をやるのもありだなと思った」と明かした。個人事務所設立の理由について「配信や音楽活動などをもっとダイレクトに、スピィーディーに発信していくため。やりたいことを実現するための秘密