東京ディズニーランド（TDL）は、トゥモローランドの「ショーベース」にて、新たなエンターテイメントプログラム『The D-Groovationz4 Live:Happy!Funky!Groovy!Tour』（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー）を9月30日より開始すると発表した。【動画】現在「ショーベース」で公演中の『クラブマウスビート』は3月31日をもって終了する同プログラムは、今回初登場となる