世界一長いウェディングケーキを作るイベントが２２日、茨城県水戸市で開かれた。茨城特産のピーマンを使ったパウンドケーキ２０７４個がうずまき状に並べられ、ギネス世界記録に認定された。直線にすると１６０メートル以上になるという。結婚式場の口コミサイトを運営する「ウエディングパーク」（東京都）が主催した。この日は、水戸市在住で、５月に挙式を予定するカップルが主賓として参加し、来場者たちの祝福の拍手に包