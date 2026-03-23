GENERATIONS中務裕太（33）が23日、神奈川・洗足学園音大で「EXPG高等学院」入学式に出席した。LDHが運営する、ダンスを学びながら高校卒業資格を取得できる学校。学長を務める中務は壇上で「夢を探し続ける努力をして、夢をかなえるために考える力をつけてほしい。自信を失ったら、周りの仲間、先輩、先生に声をかけてください。日本で一番学長との距離が近い学校です」と語った。入学式の枠にとらわれないエンターテインメントに