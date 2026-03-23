記者会見に臨む連合の芳野友子会長＝23日午後、東京都千代田区連合は23日、今春闘での傘下労働組合の賃上げ要求に対する企業側回答が、平均月額1万7687円で、賃上げ率は5.26％（昨年同期比141円減、0.20ポイント減）だったとの第1回集計を公表した。中小も昨年並みの水準。記者会見した連合の芳野友子会長は賃上げの定着に向けて「全体では3年連続5％台で、好スタートが切れている。ここからが本当の正念場だ」と述べた。連合