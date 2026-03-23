国内のロードレースシーズンは山場を越えた。フルマラソンでは、今季も箱根駅伝を走った学生ランナーの挑戦が相次ぎ、沿道を盛り上げた。中でも実業団のトップ選手たちを相手に、上位争いを繰り広げた選手たちを振り返る。（編集委員近藤雄二）青学大の先輩・吉田祐也と激走学生たちがトップ集団をにぎわせたのが、２月の別府大分毎日マラソンだった。青学大、中大、日大の選手たちが、海外勢や実業団選手と先頭争いを演じ