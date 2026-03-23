安倍晋三元総理のものまねで人気のビスケッティ佐竹が２３日、Ｘを更新。政治家系ものまね芸人たちと“桜を見る会”を行った様子を報告した。佐竹は「昨日は総理と桜散策でございました」と切り出し「何より嬉しく思ったのは日本人の来場者だけではなく、海外の観光客のお客様が高市さんと写真を撮りたい！と高市さんが大人気だった事でした」と報告。ただ「反省」として、「通行の妨げになってしまった箇所が多々あり、ご迷惑